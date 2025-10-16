"Möchte Vermächtnis aufbauen": Pickford verlängert bei Everton

Jordan Pickford, Torhüter des FC Everton und der englischen Nationalmannschaft, verlängert seinen Vertrag beim Premier-League-Klub langfristig.

Der 31-Jährige unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis Ende Juni 2029 und bleibt den „Toffees“ damit weitere vier Jahre erhalten.

Pickford steht seit 2017 bei Everton unter Vertrag. Seither absolvierte er 326 Pflichtspiele für den Klub und ist sowohl im Verein als auch im Nationalteam eine zentrale Figur.

Für England bestritt er bislang 80 Länderspiele und stellte kürzlich mit neun Zu-Null-Partien in Serie einen neuen Rekord für die „Three Lions“ auf.

Hohe Ziele für die Zukunft

„Ich bin überglücklich. Ich habe nun die Möglichkeit, mir hier ein Vermächtnis aufzubauen, voranzukommen und diesen Verein dahin zu bringen, wo wir hinwollen“, sagt er gegenüber "EvertonTv".