Trotz Rot! BVB holt bei Hasenhüttl-Klub ersten Auswärtssieg

Borussia Dortmund schenkt sich am letzten Bundesliga-Spieltag vor Heiligabend den ersten Auswärtssieg!

Der BVB schlägt den VfL Wolfsburg am frühen Sonntagabend in der Volkswagen-Arena mit 3:1 und beendet damit seine vier Spiele währende Sieglosserie.

Die Schwarz-Gelben, bei denen ÖFB-Star Marcel Sabitzer gesundheitsbedingt nicht im Kader steht, erwischt eine grandiose erste Spielhälfte, stellt innerhalb von fünf Minuten quasi die Vorentscheidung her.

Nach einem Eckball erzielt Donyell Malen den ersten Treffer der Partie (25.) und löst damit wohl eine Kettenreaktion aus - Maximilian Beier erhöht drei Minuten später nach Brandt-Assist per Außenrist auf 2:0 (28.), ehe Brandt mit seinem Tor zum 3:0 perfekte fünf Minuten krönt (30.).

Platzverweis bringt Spannung

Die Sahin-Truppe kommt in weiterer Folge etwas passiv aus der Halbzeitpause, was Wolfsburg wenig später mit dem Anschlusstreffer quittiert. Vavro nutzt schwaches Abwehrverhalten der Gäste nach einem Eckball aus und stellt per Kopf auf 1:3 (58.).

Kurz darauf lässt Dortmund die Wolfsburger Hoffnungen dann erneut zum Leben erwecken: Groß wird nach einer vermeintlichen Notbremse mit glatt Rot vom Platz gestellt, der BVB muss über eine halbe Stunde Unterzahl überstehen.

Das gelingt den Westfalen am Ende auch, es bleibt beim 3:1-Auswärtssieg über den Klub von Austro-Cheftrainer Ralph Hasenhüttl. Patrick Wimmer wirkt auf Seiten der "Wölfe" ab Minute 87 mit.

Dortmund geht punktegleich mit Bremen und Mainz als Sechster in die kurze Winterpause, Wolfsburg rangiert zum Jahreswechsel auf Platz elf.

Honsak & Co. verlieren Sechs-Punkte-Spiel

Der VfL Bochum holt am letzten Spieltag vor Weihnachten im Duell mit dem 1. FC Heidenheim den ersten Saisonsieg.

Das Bundesliga-Schlusslicht bezwingt den FCH am Sonntagnachmittag zuhause mit 2:0 - Broschinski (6.) und Bero (38.) sorgen für die Tore der Westfalen.

Bochum überwintert dennoch als Tabellenletzter der Deutschen Bundesliga, Heidenheim kassiert die siebte Liga-Niederlage am Stück und liegt als 16. ebenfalls auf einem direkten Abstiegsrang.

Mathias Honsak wirkt auf Seiten der Verlierer über 78 Minuten mit und muss dann verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

