Bayern gelingt der perfekte Jahresabschluss!

Der FC Bayern München lässt zum Auftakt des 15. Spieltags in der Deutschen Bundesliga vor eigenem Publikum RB Leipzig keine Chance und feiert einen deutlichen 5:1-Heimsieg.

Beide Mannschaften sind von Beginn an voll da. Nach 35 Sekunden gehen die Gastgeber, nach einem Fehler im Aufbauspiel von Orban, durch Musiala mit 1:0 in Führung.

Historischer Beginn

Doch Leipzig, bei denen die drei Österreicher Baumgartner, Seiwald und Schlager in der Startelf stehen, lässt sich davon überhaupt nicht unterkriegen und kontert eiskalt.

Knapp eine Minute später nutzt Openda den Raum auf rechts mit seinem Tempo gut aus und bedient den einlaufenden Sesko. Der Ex-Salzburger verwertet ohne Mühe zum Ausgleich (2.). Ein historischer Blitzstart. Ein 1:1 nach 90 Sekunden gab es in der Bundesliga-Geschichte noch nie.

In weiterer Folge gestaltet sich die Partie wie erwartet, Bayern dominiert mit viel Ballbesitz, Leipzig lauert mit ihren schnellen Offensivspielern auf Kontersituationen.

Laimer wird Papa und trifft traumhaft

In Minute 25 gehen die Bayern erneut in Führung, Laimer leitet den Angriff selbst ein und vollendet traumhaft mit links (25.). Einen Tag nach der Geburt seines ersten Kindes belohnt sich der ÖFB-Teamspieler mit seinem Tor.

Bayern bleibt absolut dominant und erhöht durch einen Distanzschuss von Kimmich auf 3:1 (36.).

Auch in Durchgang zwei ist Bayern die bessere Mannschaft, die klaren Chancen aus Durchgang eins bleiben diesmal aber aus. Auch die Gäste aus Leipzig beteiligen sich nun mehr im eigenen Offensivspiel.

Der wiedergenesene Kane lässt in Minute 66 eine gute Chance liegen und scheitert an Gulacsi. In der Schlussphase erhöhen die Bayern nochmal: Zuerst trifft Sane (75.), dann macht auch noch Davies sein Tor (78.).

Durch den deutlichen 5:1-Heimsieg bleibt Bayern klar an der Tabellenspitze, Leipzig weiterhin Vierter.

