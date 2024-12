Erster Schicker-Transfer? Hoffenheim an Ligue 1-Stürmer dran

Verstärkt sich die TSG mit einem Ligue 1-Stürmer?

Die TSG Hoffenheim soll kurz vor der Verpflichtung von Gift Orban von Olympique Lyon stehen. Das berichten "Relevo" und Transferinsider Fabrizio Romano übereinstimmend. Das spanische Portal schreibt, dass die Verpflichtung "kurz vor dem Abschluss stehe", Romano berichtet von fortgeschrittenen Verhandlungen.

Hoffenheim hat in der laufenden Saison bislang 19 Tore erzielt. Nur fünf Bundesliga-Teams schossen weniger, da wundert es nicht, dass Neo-Sportchef Andreas Schicker sich auf dem Stürmermarkt umschaut. Ob es sich um einen fixen Transfer oder nur eine Leihe handelt, ist nicht übermittelt.

Gift Orban ist letzten Jänner für 14 Millionen Euro von KAA Gent nach Lyon gewechselt. In Belgien erzielte er noch 32 Tore in 52 Pflichtspielen, in Frankreich konnte der 22-Jährige noch nicht an diese Zahlen anknüpfen. Für Lyon traf er nur fünfmal in 21 Spielen.

Die schlechtesten Saisonstarts Deutschlands Bundesliga