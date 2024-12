Der Pool der Interessenten rund um ÖFB-Wunschspieler Paul Wanner wächst weiter!

Wie am Dienstag bekanntwurde, soll der 18-jährige Deutsch-Österreicher, der nach wie vor die Frage offenließ, für welche Nation er künftig auflaufen will, das Interesse von Topklub Borussia Dortmund geweckt haben.

Laut der "Bild" sollen sich die Schwarz-Gelben aktuell intensiv mit dem gebürtigen Dornbirner, der aktuell vom FC Bayern an Ligakonkurrent Heidenheim verliehen ist, beschäftigen und könnten womöglich bald erste Verhandlungen aufnehmen.

Da der Plan eines Kaufes wohl vorerst nicht aufgeht, können man sich aufseiten der Borussen vorstellen, Wanner ebenfalls auszuleihen. So könnte der 18-Jährige bereits bald in der UEFA Champions League auflaufen, in der Dortmund aktuell auf Rang neun liegt.

Da Wanner selbst schnellstmöglich einem Kader in der "Königsklasse" angehören will, könnte in die Sache bald Bewegung kommen. Sein Vertrag in München läuft noch bis zum Sommer 2027.

