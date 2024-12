So lässt es sich in die Weihnachtswoche starten! Werder-Bremen-Legionär Marco Grüll glänzt zum Jahres-Kehraus und macht sich so zum Legionär der Woche.

Der ehemalige Rapid-Angreifer schnürte beim 4:1-Heimsieg der Norddeutschen gegen Union Berlin einen Doppelpack.

Es waren seine ersten beiden Tore im Weserstadion, die gleichzeitig das 1:0 bzw. 2:0 nach nur 17 Spielminuten markierten. Die Vorlage zum ersten Treffer lieferte indes ÖFB-Teamkollege Romano Schmid.

Nach 73 Spielminuten war Schluss, Grüll durfte sich vorzeitig in die kurze Winterpause verabschieden. Aus dieser wird der Pongauer gestärkt zurückkommen.