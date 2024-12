Befürchtungen bestätigt: Leipzig-Kicker schwer verletzt

Die "Bullen" befürchteten nach dem Spiel gegen den FC Bayern bereits das Schlimmste - das ist nun eingetroffen!

Bei der 1:5-Pleite gegen die Münchner erlebte RB Leipzig einen fast noch bittereren Schlusspunkt. Ohne Gegnereinwirkung verletzte sich Benjamin Henrichs in der Nachspielzeit und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz getragen werden.

Die große Sorge der Sachsen hieß Achillessehnenriss - und diese wurde nun bestätigt. Wie RB via "X" vermeldet, zog sich der Außenverteidiger einen Riss der rechten Achillessehne zu. Bereits am Montag wird Henrichs in München operiert und danach für mehrere Monate ausfallen.

Achillessehnenriss bei Benjamin #Henrichs!@Henrichs39 hat sich am Freitagabend kurz vor Spielende der Partie beim @FCBayern einen Riss der rechten Achillessehne zugezogen. Das ergaben Untersuchungen am Samstag. Der Verteidiger wird am Montag in München operiert und anschließend… pic.twitter.com/YCyNvgr8AY — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 21, 2024

