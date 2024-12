Zukunfts-Update: Steht Bayern-Star vor Vertragsverlängerung?

Bleibt Leroy Sane dem FC Bayern auch über den kommenden Sommer hinaus erhalten?

Dies könnte man zumindest annehmen, geht man nach den jüngsten Äußerungen des Offensivstars, die Sane im Rahmen des 5:1-Heimsieges über RB Leipzig am Freitag (Spielbericht >>>) nach der Partie getätigt hat.

Dabei äußerte der 28-jährige Teamkollege von ÖFB-Legionär Konrad Laimer den Wunsch, auch über den Sommer 2025 hinaus an der Säbener Straße zu bleiben und den Deutschen Rekordmeister weiter mit Offensivpower zu beglücken.

Verhandlungen laufen nach Plan

Ein dazugehöriges Gespräch mit Cheftrainer Vincent Kompany stehe jedoch noch aus. Dennoch laufen die Verhandlungen über eine Erweiterung des Arbeitspapiers, das bis kommenden Sommer Bestand hat, nach Plan.

"So weit läuft alles gut. Ich glaube, der Max (Eberl, Sportvorstand des FC Bayern; Anm.) hat auch schon viel darüber gesagt. Ich habe auch schon meine Antwort dazu gegeben", so Sanes Worte nach dem klaren Heimsieg, bei dem er einen Treffer markieren konnte, gegenüber "Goal".

Trotz der in den vergangenen Wochen eher schwierigen Situation für Sane, der nach mehreren Kurzeinsätzen in den letzten vier Liga-Partien wieder von Beginn an im Einsatz war, könnte sich die Liaison zwischen dem DFB-Kicker und dem Deutschen Rekordmeister in der kommenden Saison fortsetzen. Jedoch wohl nur bei entsprechenden Leistungen Sanes.

