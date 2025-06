Abgang oder Verbleib? So steht es um Sabitzer beim BVB

Es war wohl eher eine Saison zum Vergessen für ÖFB-Nationalspieler Marcel Sabitzer.

Bei seinem aktuellen Arbeitgeber Borussia Dortmund kam der 31-jährige zwar wettbewerbsübergreifend auf 39 Einsätze im schwarz-gelben Trikot, jedoch musste er sich häufiger mit einem Bankplatz anfreunden, als ihm lieb ist.

Zudem konnte der ÖFB-Teamspieler aufgrund einer Knieverletzung beim erfolgreichen Endspurt des BVB unter Neo-Coach Niko Kovac nicht mitwirken.

Aus dem Umfeld der Dortmunder kam zuletzt Kritik gegenüber dem Mittelfeldspieler auf, weshalb auch die nun anstehende Sommertransferperiode rund um seine Person mit Spannung erwartet wurde.

Sabitzer will beim BVB bleiben

Nun klärt die "Sport Bild" auf, die laut eigenen Informationen in Erfahrung gebracht hat, dass Sabitzer seine Zukunft jedoch weiterhin beim BVB sieht.

Die Verantwortlichen des deutschen Bundesligisten seien zwar offen für Anfragen und Angebote für Sabitzer, dieser will nach jetzigem Stand seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen.

Wie die "Sport Bild" weiter berichtet, soll die Tendenz bei Niklas Süle, Emre Can und Julian Brandt ebenfalls auf einen Verbleib hindeuten

Namhafte Konkurrenz für Sabitzer ante portas

Der BVB arbeitet derweil an einem Top-Transfer im Mittelfeld. Bellingham, ein nicht unbekannter Name in Dortmund, könnte laut übereinstimmenden Berichten bald wieder den Rücken eines BVB-Trikots zieren.

Der Bruder des Real Madrid Stars Jude Bellingham, Jobe konnte gerade erst mit Sunderland den Aufstieg in die Premier League fixieren. Jetzt soll er seine Zusage für einen Wechsel nach Dortmund gegeben haben.

Der 19-jährige Engländer gilt als das nächste große aufstrebende Mittelfeldjuwel, nun begibt er sich wohl auf die Spuren seines großen Bruders.

Demnach muss sich Sabitzer auf große Konkurrenz im Mittelfeld des BVB einstellen.

