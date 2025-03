"Schon als kleiner Junge" - Schlager träumt von England

Xaver Schlager ist nach fast einem Jahr wieder zurück im Nationalteam.

Verletzungsbedingt verpasste der Sechser nicht die Europameisterschaft und die Nations League mit der österreichischen Nationalmannschaft.

Auch mit seinem Klub RB Leipzig gingen dem 27-Jährigen einige Highlights abhanden. So verpasste Schlager heuer die UEFA Champions League verletzt. Ob das die letzte Möglichkeit für ihn war, mit den Sachsen in der Königsklasse zu spielen, bleibt abzuwarten.

Aktuell steht Leipzig zumindest nicht auf einem CL-Platz in der deutschen Bundesliga, Schlagers Vertrag läuft am Ende der nächsten Saison aus. RB will den Kontrakt laut Medienberichten jedoch verlängern.

Für Schlager steht hingegen fest, wie er gegenüber "Sky" verrät: "In erster Linie würde ich gerne wieder Champions League spielen. Weil dieses Jahr hat es für mich leider nicht gereicht."

Der Traum von der Insel

Darüber hinaus offenbart Schlager: "Als kleiner Junge habe ich schon immer von England geträumt. Das sage ich offen und ehrlich. England ist die Topliga, wo alle oder viele hinwollen."

Nichtsdestotrotz betont der defensive Mittelfeldspieler: "Ich fühle mich auch sehr wohl in Leipzig. Auch wenns nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, läuft es überhaupt nicht schlecht. Für mich zählt jetzt einmal das Spielen, das Spaß haben. Dann kann man in Ruhe schauen, was der weitere Weg bringt."

Ranking: Die 22 Österreicher in der Premier League

Deutsche Bundesliga: Die Erwartungen an die ÖFB-Teamspieler