Tottenhams Titelflaute vorbei! Spurs gewinnen Europa League

Tottenham Hotspur gewinnt die UEFA Europa League!

Im Finale siegen die Spurs mit 1:0 gegen Manchester United. Damit gewinnen die Nordlondoner nach 17 Jahren wieder einen Titel.

Den besseren Start legen zwar die "Red Devils" hin. Nach rund zehn Minuten offenbart Tottenham aber Uniteds Schwächen in der Defensive. Die Spurs werden gefährlicher, doch Amad Diallo hat für Manchester die erste richtig gute Chance (15.).

Anschließend hat die Amorim-Elf zwar deutlich mehr vom Ball. Die steckt jedoch im zweiten Gang fest. Spektakuläre Szenen bleiben aus, klare Möglichkeiten auch.

Überraschende Führung vor der Pause

Aus dem Nichts gehen die Londoner kurz vor der Pause in Führung! Brennan Johnson kommt am Fünfer irgendwie noch an eine Flanke, bringt die Kugel mit der Ferse aber nicht aufs Tor, sondern spitzelt sie auf Luke Shaw - von dort aus springt der Ball an Andre Onana vorbei ins Tor (42.).

Insgesamt ist die Partie kein spielerischer Leckerbissen. Wobei United ob des Rückstands ab der 55. Minute viel investiert, hoch steht. Was fehlt, sind die Lösungen.

Bei einem Freistoß kommen die "Red Devils" zur Riesen-Möglichkeit auf den Ausgleich. Guglielmo Vicario kann die Flanke nicht festhalten, woraufhin der Ball direkt gen Rasmus Hojlund fliegt, dessen Kopfball gut kommt, aber von Micky van de Ven auf der Linie akrobatisch geklärt wird (69.).

Tottenham mauert, United läuft an

Nur kurz darauf setzt der Bruno Fernandes einen Flugkopfball daneben (71.). Alejandro Garnacho scheitert am langen Eck (74.). Spurs-Coach Ange Postecoglou reagiert und bringt dem ÖFB-Kicker Kevin Danso einen weiteren Innenverteidiger. Der 26-Jährige ist damit der erste Österreicher, der in einem Europa-League-Finale eingesetzt wird.

Schon vorher konzentrierte sich Tottenham fast nur noch auf die Abwehr. Spätestens mit der Danso-Einwechslung ist reine Abwehrschlacht für die "Lilywhites" angesagt.

Hochkaräter bleiben bis zum Ende der regulären 90 Minuten aus. Eine Top-Chance hat Manchester United noch in Minute 90+7, doch Vicario pariert den starken Kopfball von Shaw noch stärker. Casemiro trifft nach der Ecke nur das Außennetz.

Damit holt sich Tottenham den ersten großen Titel seit über 17 Jahren. Kevin Danso gewinnt seinen ersten europäischen Titel und ist der zweite Europa-League-Sieger nach Martin Hinteregger mit Eintracht Frankfurt.

