Europa League heute: Salzburg - Ferencvaros TC

Nach zwei Niederlagen will der FC Salzburg in der dritten Runde der UEFA Europa League gegen Ferencvaros TC die ersten Punkte in der Ligaphase holen (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Zuletzt unterlag Österreichs Vizemeister in der ersten Runde dem FC Porto knapp mit 0:1. Darauf folgte eine 0:2-Niederlage gegen Lyon. Die "Bullen" befinden sich damit aktuell auf Platz 34 der Tabelle.

Besser lief es zuletzt für den ungarischen Gegner. Ferencvaros hält nach einem Unentschieden gegen Viktoria Pilsen zum Auftakt und einem 1:0-Sieg gegen Genk bei vier Zählern.

LIVE-Ticker: