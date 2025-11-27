Sturm-Einzelkritik: Offensichtliche Probleme auf zwei Positionen

OLIVER CHRISTENSEN
90 Minuten
Eigentlich hatte er kaum knifflige Situationen zu lösen. Einen Kopfball von Swiderski lenkte er in Minute 49 klasse um den Pfosten, bei Hereingaben war er sicher, bei den Gegentoren traf ihn keine Schuld.
JEYLAND MITCHELL
45 Minuten, Gelbe Karte
War auf der rechten Abwehrseite in vielen Situationen schlichtweg überfordert. Da half wohl auch nicht, dass er nach 23 Minuten unterlaufen wurde und auf die Schulter knallte. In Minute 36 schob ihm Gegenspieler Anass Zaroury ein Gurkerl, Mitchell holte sich dann Gelb fürs Foul. Die Situation war sinnbildlich. Zur Pause wurde er ausgetauscht.
EMANUEL AIWU
90 Minuten
International zeigte er öfter mal Schnitzer, in Athen aber eine echt gute Leistung. Wurde in der 39. Minute von Swiderski niedergestreckt, wieso es für den Fuß im Gesicht nicht einmal einen VAR-Check für eine Rote Karte gab, bleibt schleierhaft. Mit Turban auf dem Kopf gefühlt eine Spur fokussierter.
NIKLAS GEYRHOFER
90 Minuten
In dieser Saison eigentlich noch überhaupt nicht angekommen - und dann spielt der seinen Stiefel teils so unglaublich cool runter, als wär’s nichts. Beim ersten Gegentreffer zwar nicht nah genug beim Gegner, für die präzise Flanke gab es aber so viel Zeit, da traf andere mehr Schuld. In den Zweikämpfen einfach cool, unterband die Spielchen von Tete humorlos.
EMIR KARIC
90 Minuten
Zwischenzeitlich mit guten Defensivaktionen - aber großteils war das zu wenig. In der Entstehung des ersten Gegentreffers kommt er nicht in den Zweikampf, dann immer wieder mit Problemen. Nach vorne hin kaum Impact und vor dem zweiten Panathinaikos-Tor wird er einfach stehengelassen. Das war dann auch die individuelle Klasse des Gegenspielers.
JON GORENC STANKOVIC
90 Minuten, Gelbe Karte
Überraschenderweise mal nicht derjenige, der die meisten Tritte, Ellbogen und Schubser abbekam. Holte sich relativ früh Gelb (25.), war vor dem zweiten Tor vielleicht nicht nah genug am Mann. Solide Partie, nicht wirklich auffällig.
FILIP ROZGA
61 Minuten
Spielte eine auffällige Anfangsphase, tauchte zwischendurch etwas unter und meldete sich wieder mit guten Aktionen zurück. In den Zweikämpfen teilweise klasse, aber dann immer wieder unsauber im Umschalten.
TOCHI CHUKWUANI
90 Minuten, Gelbe Karte
Bekam einiges ab, lag nach Zweikämpfen immer wieder am Boden - weil die Zweikämpfe des öfteren über der Grenze des Erlaubten waren. Gerade in Hälfte eins mit guten Bewegungen, holte sich Bälle und war anspielbar. Mit Fortdauer der Partie dann weniger auffällig.
OTAR KITEISHVILI
74 Minuten, ein Tor
Ist ein Zauberer, deshalb zauberte er. Bekam in der 34. Minute plötzlich viel Platz in der Mitte, drehte auf, nahm Maß - und traf via Innenpfosten traumhaft zum 1:1. War der Antreiber nach vorne, offensiv ging es nur über ihn.
SEEDY JATTA
90 Minuten
Verbuchte den ersten Abschluss der Grazer - nach 30 Minuten. War wie gewohnt ein Unruheherd, wühlte in der gegnerischen Verteidigung, das Wühlen brachte aber kaum Ertrag.
MAURICE MALONE
61 Minuten
War nicht wirklich ein Faktor. Bekam kaum Bälle, konnte aber auch kaum Bälle halten. Die Zuspiele erreichten ihn nicht.
ARJAN MALIC
ab 46. Minute
Ersetzte in Hälfte zwei Mitchell, über die rechte Seite wurde es dadurch ruhiger.
AXEL KAYOMBO
ab 61. Minute
Wurde für Malone eingetauscht, wirklich viel mehr Gefahr gab es dadurch offensiv auch nicht.
TOMI HORVAT
ab 61. Minute
Saß gegen Panathinaikos nur auf der Bank, versuchte nach seiner Einwechslung zwar, neue Impulse zu liefern - mehr als eine okaye Leistung war das aber auch nicht.
JACOB PETER HÖDL
ab 74. Minute
Brachte auch nicht wirklich viel offensive Gefahr, wenngleich bemüht.
LEON GRGIC
ab 78. Minute
Kam in der Schlussphase, spielte zu kurz für eine Benotung.