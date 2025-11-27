Sturm-Einzelkritik: Offensichtliche Probleme auf zwei Positionen

Wieder einmal muss der SK Sturm mit leeren Händen heim.

Bei Panathinaikos Athen kassieren die Grazer zwei Gegentreffer aus dem Nichts, haben den Gegner ansonsten in einer mäßigen Partie weitestgehend unter Kontrolle (zum Spielbericht>>>).

Otar Kiteishvili lässt - mal wieder - seine Klasse aufblitzen, auch die Innenverteidiger zeigen gute Leistungen. Auf den Außenpositionen und im Angriff haben die Grazer aber ihre Probleme - auch das ist nichts Neues.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Sturm-Spieler und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).