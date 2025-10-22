-
NEWS
Salzburg muss gegen Ferencvaros doch auf den Kapitän verzichten
Die Muskelverletzung, die den Dänen bereits in den vergangenen Wochen plagte, setzt ihn auch gegen die Ungarn außer Gefecht.
Schlechte Nachrichten für den FC Red Bull Salzburg vor dem Europa-League-Duell am Donnerstag gegen Ferencvaros Budapest (ab 18:45 Uhr im Live-Ticker>>>).
Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, müssen die "Bullen" entgegen vorangegangener Berichte doch auf ihre Kapitän Mads Bidstrup verzichten.
Die Muskelverletzung, die den Dänen bereits in den letzten drei Spielen außer Gefecht setzte, sei wieder akut.
Im richtungsweisenden Spiel gegen den ungarischen Meister wird nun vermutlich Mamady Diambou in der Mittelfeldzentrale starten. Der Mann aus Mali kam auf dieser Position bereits beim 2:2 gegen Altach zum Einsatz.