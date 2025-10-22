NEWS

Salzburg muss gegen Ferencvaros doch auf den Kapitän verzichten

Die Muskelverletzung, die den Dänen bereits in den vergangenen Wochen plagte, setzt ihn auch gegen die Ungarn außer Gefecht.

Salzburg muss gegen Ferencvaros doch auf den Kapitän verzichten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schlechte Nachrichten für den FC Red Bull Salzburg vor dem Europa-League-Duell am Donnerstag gegen Ferencvaros Budapest (ab 18:45 Uhr im Live-Ticker>>>).

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, müssen die "Bullen" entgegen vorangegangener Berichte doch auf ihre Kapitän Mads Bidstrup verzichten.

Die Muskelverletzung, die den Dänen bereits in den letzten drei Spielen außer Gefecht setzte, sei wieder akut.

Im richtungsweisenden Spiel gegen den ungarischen Meister wird nun vermutlich Mamady Diambou in der Mittelfeldzentrale starten. Der Mann aus Mali kam auf dieser Position bereits beim 2:2 gegen Altach zum Einsatz.

Mehr zum Thema

Salzburg-Kapitän rechtzeitig fit für EL-Duell mit Ferencvaros

Salzburg-Kapitän rechtzeitig fit für EL-Duell mit Ferencvaros

Europa League
1
Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

Champions League
6
Dieser TV-Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool

Dieser TV-Sender zeigt Eintracht Frankfurt gegen FC Liverpool

Champions League
1
CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

CL-Abend stellte einen Rekord auf - genau wie Erling Haaland

Champions League
1
EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

EM-und WM-Quali vor Reform? Ein neues Modell wird diskutiert

FIFA WM
6
Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Die ewige Torschützenliste der UEFA Champions League

Champions League
33
"Defend until the end"! Muslic schürt Euphorie auf Schalke

"Defend until the end"! Muslic schürt Euphorie auf Schalke

International
5
Kommentare

Kommentare

UEFA Europa League Fußball FC Red Bull Salzburg Ferencvaros Budapest Mads Bidstrup