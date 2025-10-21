Salzburg-Kapitän rechtzeitig fit für EL-Duell mit Ferencvaros

Gute Nachrichten für den FC Red Bull Salzburg vor dem Europa-League-Duell am Donnerstag gegen Ferencvaros Budapest (ab 18:45 Uhr Live-Ticker>>>).

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, hat "Bullen"-Kapitän Mads Bidstrup seine Verletzung überwunden und meldet sich rechtzeitig fit für das Duell gegen die Ungarn. Der Däne hat die letzten drei Spiele gegen Lyon, Rapid und Altach aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Salzburg unter Zugzwang

Für die Salzburger und Trainer Thomas Letsch ist das Spiel gegen Ferencvaros ein richtungsweisendes. Die ersten beiden Partien in der Europa League gegen Porto und Lyon gingen jeweils verloren. In der Liga gab es zuletzt nur ein 2:2 gegen Altach.

Ganz anders sieht die Situation beim Klub aus Budapest aus. Das Team rund um Trainer Robbie Keane holte in den ersten beide Europa-League-Spielen ein 1:1-Unentschieden gegen Pilsen, sowie einen 1:0-Sieg in Genk.