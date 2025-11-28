NEWS

Robin van Persie wechselt Sohn zum Profidebüt ein

Zehn Minuten vor Spielende feiert der 19-Jährige sein Debüt für Feyenoord. Die vierte Niederlage in Folge kann aber auch er nicht abwenden.

Robin van Persie wechselt Sohn zum Profidebüt ein Foto: © GETTY
Shaqueel van Persie feiert sein Debüt im Erwachsenenfußball.

Der 19-Jährige wird bei der 1:3-Heimpleite von Feyenoord Rotterdam gegen Celtic Glasgow in der 80. Spielminute von seinem Vater Robin van Persie eingewechselt.

Am vergangenen Spieltag saß der talentierte Mittelstürmer bereits in der Ligapartie gegen NEC Nijmegen auf der Bank, kam aber nicht in die Partie. Bisher lief er lediglich für die zweite Mannschaft sowie die U19-Auswahl in der UEFA Youth League auf.

Feyenoord in der Krise

Die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge kann aber auch der Angreifer nicht abwenden. In der UEFA Europa League liegt das Team aus Rotterdam nach fünf Spielen und einer Ausbeute von nur drei Punkten auf dem 30. Tabellenplatz, auch in der Liga lief es zuletzt nicht.

Der Rückstand auf Tabellenführer PSV Eindhoven beträgt in der Eredivisie bereits sechs Zähler. Gernot Trauner muss diesen Negativtrend von der Tribüne aus verfolgen - der ÖFB-Legionär fällt weiterhin aufgrund von Problemen mit der Achillessehne aus.

