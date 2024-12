"Unter aller Sau" - LASK-Spieler entschuldigen sich

Es war der Tiefpunkt eines ohnehin schon recht tristen Linzer Herbsts.

Der LASK kassierte mit einem 0:7 beim AC Florenz (Spielbericht>>>) eine der höchsten Europacup-Niederlagen eines österreichischen Fußball-Klubs aller Zeiten. Die Athletiker wurden vom italienischen Top-Team regelrecht vorgeführt und waren im Glück, keine Rekordniederlage einzufahren.

So knapp schrammte der LASK an zwei Negativ-Rekorden vorbei>>>

"Wenn die das noch konsequenter spielen, kann das noch anders ausschauen. Wir haben über 90 Minuten keinen einzigen Zweikampf gewonnen", schüttelt Coach Markus Schopp den Kopf.

Sascha Horvath bringt es auf den Punkt: "Es war unter aller Sau, von jedem zu wenig. Sie haben Vollgas gegeben und richtig Lust gehabt. Bei uns war es heute ein Totalausfall."

Gleichzeitig will der 28-Jährige noch Folgendes in Richtung der rund 700 mitgereisten LASK-Fans loswerden: "Große Entschuldigung an die Fans. Wir wissen, dass wir heute komplett versagt haben."

Nur die Fans sind Europacup-tauglich

Die Linzer Anhänger ließen sich vom Ergebnis nicht beirren und wurden fast mit jedem Gegentor lauter in ihrem Support. Pfiffe oder ähnliches in Richtung der eigenen Mannschaft gab es nicht.

Auch wenn es für eine Wiedergutmachung bereits zu spät ist - die Athletiker können in der Conference League nur mehr theoretisch weiterkommen - wollen die Oberösterreicher das letzte Spiel vor der Winterpause nochmal mit voller Ernsthaftigkeit angehen. Am nächsten Donnerstag kommt Vikingur Reykjavik zum Conference-League-Abschluss auf die Gugl.

"Auch wenn es um nichts mehr geht, wollen wir als Mannschaft ein besseres Gesicht zeigen und den Fans einen Sieg schenken, weil sie sich das verdient haben. Wir wissen zu schätzen, was sie für uns tun", verspricht Horvath.

LASK-Noten nach dem Fiorentina-Debakel: Bodenlos