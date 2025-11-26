Manchester City Manchester City MCI Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen LEV
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  • Alex Grimaldo
  • Patrik Schick
NEWS

"Lektion für mich" - Guardiola nach Pleite selbstkritisch

Der Starcoach der "Skyblues" rotierte vor dem CL-Heimspiel gegen Leverkusen auf fast allen Positionen und sah das im Nachgang als Fehler an.

Manchester City musste sich am fünften Spieltag der UEFA Champions League zuhause überraschend Bayer 04 Leverkusen mit 0:2 geschlagen geben (zum Spielbericht >>>).

Im Vergleich zur knappen 1:2-Niederlage in der Liga gegen Newcastle United am Wochenende, nahm Pep Guardiola insgesamt zehn Veränderungen vor. Unter anderem saßen die Superstars um Erling Haaland, Phil Foden und Jeremy Doku nur auf der Bank.

"Ich habe viel Vertrauen in die Spieler, will jeden einbinden. Aber ja, das ist eine Lektion für mich als Manager", sagte der Star-Trainer. "Ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben gemacht, und es war zu viel."

Jubiläum für Guardiola

Damit endete sein 100. Spiel als Cheftrainer von Manchester City in der Königsklasse mit einer Enttäuschung. Ob der radikale Umbau der Startelf eine gute Idee gewesen sei? "Vorher ja, nachher nein", so Guardiola.

Trotzdem verteidigte er seine Entscheidung: "Ich würde gerne alle elf tauschen, aber ich habe keine elf Wechselspieler. Wir müssen das machen, es sind viele Spiele und wir brauchen frische Beine."

Nach fünf Spielen liegen die "Skyblues" in der Ligaphase der Champions League mit zehn Punkten auf Rang sechs.

Die Tabelle der UEFA Champions League >>>

Überraschung! Abgezocktes Leverkusen schlägt Manchester City

In Überzahl: Borussia Dortmund fertigt Villarreal ab

Barcelona erlebt bei Chelsea sein blaues Wunder

Erster Sieg in der Champions League für Raul Florucz!

Champions League LIVE: Konferenz mit FC Chelsea - FC Barcelona

Champions League LIVE: Konferenz mit Galatasaray - Saint-Gilloise

Rangnick: Schonung statt London

