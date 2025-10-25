Der SCR Altach macht in der elften Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen den TSV Hartberg einen 0:2-Rückstand wett und holt spät ein 2:2.

Die erste Halbzeit verläuft relativ ereignisarm, die besseren Torchancen finden die Gäste vor. Havel scheitert in der 35. Spielminute gleich doppelt an Altach-Keeper Stojanovic (35.).

Direkt nach Wiederbeginn ist der Stürmer erfolgreich. Spendlhofer spielt einen langen Pass in die Spitze, Havel enteilt der Altacher Defensive und schiebt mit seinem fünften Saisontor zum 1:0 ein (46.). Kurz darauf setzt Hrstic den Ball neben das Tor (48.).

Altach dreht in der Schlussphase auf

Altach hat zwar deutlich mehr Ballbesitz (75 Prozent), agiert im Angriff aber völlig ideenlos und findet kein Mittel gegen den Hartberger Abwehrriegel. Stattdessen bleiben die Gäste im Konter gefährlich, doch Hoffmann (64.) und Havel (67., 71.) treffen nicht.

In der 77. Minute ist es schließlich Prokop, der den Ball nach einem Fehler im Altacher Aufbau ins rechte Kreuzeck schlenzt (77.). Altach findet nochmal den Anschluss, als Joker Yalcin ein Zuspiel von Ingolitsch aus kurzer Distanz verwertet (86.).

Und in der Nachspielzeit gelingt den Vorarlbergern tatsächlich noch der Ausgleich. Eine Co-Produktion von Yalcin und dem ebenfalls eingewechselt Fetahu vollendet Letzterer zum vielumjubelten Ausgleich (90.+4).

Damit ist das Spiel aber noch nicht beendet, Bähre lässt abseits des Spielgeschehens gegen Prokop das Bein stehen und wird von Referee Barmaksiz mit glatt Rot vom Platz gestellt (90.+8).

Beide Teams warten damit seit der sechsten Runde auf einen vollen Erfolg. Altach belegt mit 14 Punkten den sechsten Platz, Hartberg hat einen Zähler weniger am Konto und ist Achter.

Die Tabelle der Bundesliga >>>