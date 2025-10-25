Der LASK feiert in der elften Runde der ADMIRAL Bundesliga einen mühevollen 1:0-Heimsieg gegen den GAK.

Die erste Hälfte verläuft ohne große Höhepunkte. Der LASK verzeichnet mehr Ballbesitz, der GAK steht jedoch defensiv kompakt und lässt kaum Räume zu. In der 27. Minute gehen die Grazer fast in Führung, doch Kreuzriegler trifft nur die Stange (27.).

Die Mannschaft von Didi Kühbauer bleibt hingegen bis zur 71. Spielminute ohne einen einzigen Schuss aufs Tor, doch der erste Versuch sitzt. Usor bringt vom rechten Flügel eine Maßflanke in den Strafraum, Horvath läuft ein und bezwingt GAK-Tormann Meierhofer per Kopf (71.).

Der GAK sucht sein Heil daraufhin im Angriff, ohne jedoch konkrete Torchancen zu erspielen.

Am Ende jubelt der LASK über den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Didi Kühbauer, damit springen die Athletiker (13 Punkte) auf den neunten Platz. Der GAK wartet weiter auf den ersten Pflichtspiel-Sieg in dieser Saison und trägt mit sechs Zählern die Rote Laterne.

