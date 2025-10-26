Der WAC bleibt der Angstgegner des SK Sturm! Die Kärntner feiern in der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen 3:1-Auswärtserfolg in Graz. Es ist der erste Sieg von Peter Pacult als Coach der Wolfsberger.

Die Grazer tun sich von Beginn an gegen clever agierende Wolfsberger schwer und die Gäste gehen beim Meister früh in Führung. Nach einem schönen Zusammenspiel zwischen Schöpf und Zukic muss der Serbe nur noch einschieben und erzielt sein fünftes Saisontor (12.).

WAC deklassiert Sturm

In weiterer Folge bauen die Kärntner ihre Führung sogar noch aus: Nach einer Flanke kommt Ex-Blacky Piesinger frei zum Kopfball. Dieser fällt zwar sehr zentral aus, doch Sturm-Goalie Bignetti flutscht der Ball zwischen den Fingern hindurch und kugelt in die Maschen (20.).

Und es kommt für Sturm noch schlimmer: Sturm lässt den Kärntnern viel zu viel Platz. Nach einer flachen Hereingabe kommt Renner völlig frei zum Abschluss und trifft mit einem platzierten Flachschuss zum 3:0 (30.).

Sturm wirkt deutlich verunsichert, Säumel reagiert mit einem Doppelwechsel und bringt Rozga und Malic (37.).

Zehn Kärntner halten Druck stand

In der zweiten Hälfte kommen die Grazer deutlich besser aus der Kabine und erzielen früh das 1:3. Horvat verliert an der Strafraumgrenze vorerst noch den Ball, Rozga schnappt sich das Spielgerät und versenkt es mit seinem starken linken Fuß im unteren Eck (54.).

Danach geht Säumel all in und bringt Kayombo, Malone und Kiteishvili. Die Grazer drücken in weiterer Folge auf den Anschlusstreffer, der WAC übersteht die Druckphase aber unbeschadet - bis zur 75. Minute. Baumgartner stoppt den schnellen Axel Kayombo mit einem Tackling. Referee Spurny zeigt dem WAC-Kapitän die zweite gelbe Karte, der WAC ist nur noch zu zehnt. Eine sehr harte Entscheidung, der VAR darf aber bei Gelben Karten nicht eingreifen.

Doch der WAC hält dem Druck der Steirer statt und bringt die Führung über die Zeit. Damit ist der SK Sturm gegen den WAC seit Frühling 2024 ohne Sieg. Die Kärntner sind nach dem Sieg Dritter, Sturm bleibt Tabellenführer.