Bundesliga LIVE: SK Sturm Graz - Wolfsberger AC

Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt Sturm Graz am Sonntag den Wolfsberger AC (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Lavanttaler stehen seit dem überraschenden Kühbauer-Wechsel noch ohne Punkte da. Auch für Sturm setzte es zuletzt in der UEFA Europa League eine Niederlage, Celtic Glasgow unterlag man 1:2.

Dafür führt Sturm derzeit mit 21 Punkten die Ligatabelle an, drei Plätze dahinter, auf Rang vier, liegt der Wolfsberger AC.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker: