SK Sturm Graz vs Wolfsberger AC
Live
1:3
0:3 , 1:0
  • Filip Rozga
  • Dejan Zukic
  • Simon Piesinger
  • Rene Renner
NEWS

Bundesliga LIVE: SK Sturm Graz - Wolfsberger AC

In der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga git es eine neue Auflage des Pack-Derbys: Sturm Graz gegen den Wolfsberger AC. LIVE-Infos:

Bundesliga LIVE: SK Sturm Graz - Wolfsberger AC
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt Sturm Graz am Sonntag den Wolfsberger AC (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Lavanttaler stehen seit dem überraschenden Kühbauer-Wechsel noch ohne Punkte da. Auch für Sturm setzte es zuletzt in der UEFA Europa League eine Niederlage, Celtic Glasgow unterlag man 1:2.

Dafür führt Sturm derzeit mit 21 Punkten die Ligatabelle an, drei Plätze dahinter, auf Rang vier, liegt der Wolfsberger AC.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

SK Sturm Graz Wolfsberger AC Österreichische Bundesliga