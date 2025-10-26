Live
1:30:3 , 1:0
-
Filip Rozga
-
Dejan Zukic
-
Simon Piesinger
-
Rene Renner
NEWS
Bundesliga LIVE: SK Sturm Graz - Wolfsberger AC
In der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga git es eine neue Auflage des Pack-Derbys: Sturm Graz gegen den Wolfsberger AC. LIVE-Infos:
Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt Sturm Graz am Sonntag den Wolfsberger AC (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).
Die Lavanttaler stehen seit dem überraschenden Kühbauer-Wechsel noch ohne Punkte da. Auch für Sturm setzte es zuletzt in der UEFA Europa League eine Niederlage, Celtic Glasgow unterlag man 1:2.
Dafür führt Sturm derzeit mit 21 Punkten die Ligatabelle an, drei Plätze dahinter, auf Rang vier, liegt der Wolfsberger AC.
