Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt der SCR Altach am Samstag den TSV Hartberg (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Vorarlberger wollen nach dem Punktgewinn in Salzburg nun auch zu Hause anschreiben und gegen die Oststeirer den ersten Heimsieg seit Mitte September einfahren.

Selbiges haben auch die Hartberger vor. Die Steirer warten ebenfalls seit Mitte September auf einen vollen Erfolg und wollen im Schnabelholz auf die Siegerstraße zurückkehren.

