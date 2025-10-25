SCR Altach SCR Altach ALT TSV Hartberg TSV Hartberg HTB
Heute 17:00 Uhr
NEWS

Bundesliga heute: SCR Altach - TSV Hartberg

In der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der SCR Altach zu Hause auf den TSV Hartberg. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SCR Altach - TSV Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt der SCR Altach am Samstag den TSV Hartberg (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Vorarlberger wollen nach dem Punktgewinn in Salzburg nun auch zu Hause anschreiben und gegen die Oststeirer den ersten Heimsieg seit Mitte September einfahren.

Selbiges haben auch die Hartberger vor. Die Steirer warten ebenfalls seit Mitte September auf einen vollen Erfolg und wollen im Schnabelholz auf die Siegerstraße zurückkehren.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

