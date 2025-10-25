LASK LASK ASK Grazer AK Grazer AK GAK
Heute 17:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: LASK - GAK

Die 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga bringt das Duell der Athletiker gegen die "Rotjacken". LIVE-Infos:

Bundesliga heute: LASK - GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trifft der LASK zuhause auf Ligaschlusslicht GAK (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Athletiker haben mit Didi Kühbauer einen alten Bekannten zurück in das Traineramt beordert.

Unter dem Neo-Coach konnten die Oberösterreicher prompt den ersten Auswärtssieg der Saison beim SK Rapid landen und einen Schritt aus der Formkrise setzen. Die Zeichen für einen weiteren Dreier gegen den GAK stehen daher nicht schlecht.

Wohl auch deswegen, weil die Gäste nach wie vor ihre Form suchen und nach zehn Spielen noch keinen einzigen Sieg verbuchen konnten. Ob die Grazer das beim LASK ändern wird können, ist daher mehr als fraglich.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Die 20 Ausländer mit den meisten Bundesliga-Einsätzen

#20 - Johnny Bjerregaard (Dänemark)
#20 - Uwe Müller (Deutschland)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Fix! Tino Casali kehrt nach Österreich zurück

Fix! Tino Casali kehrt nach Österreich zurück

Bundesliga
4
Österreich in Fünfjahreswertung abgerutscht

Österreich in Fünfjahreswertung abgerutscht

International
31
2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - Austria Lustenau

2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - Austria Lustenau

2. Liga
1
Die größten Rivalitäten im Weltfußball

Die größten Rivalitäten im Weltfußball

International
2
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Young Violets

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Young Violets

2. Liga
1
Start der MLS-Playoffs: Messi schießt Inter Miami zum Sieg

Start der MLS-Playoffs: Messi schießt Inter Miami zum Sieg

International
4
Junuzovic wird bei Red Bull Salzburg befördert

Junuzovic wird bei Red Bull Salzburg befördert

Bundesliga
57
Kommentare

Kommentare

Fußball Admiral Bundesliga GAK LASK