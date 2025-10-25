Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trifft der LASK zuhause auf Ligaschlusslicht GAK (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Athletiker haben mit Didi Kühbauer einen alten Bekannten zurück in das Traineramt beordert.

Unter dem Neo-Coach konnten die Oberösterreicher prompt den ersten Auswärtssieg der Saison beim SK Rapid landen und einen Schritt aus der Formkrise setzen. Die Zeichen für einen weiteren Dreier gegen den GAK stehen daher nicht schlecht.

Wohl auch deswegen, weil die Gäste nach wie vor ihre Form suchen und nach zehn Spielen noch keinen einzigen Sieg verbuchen konnten. Ob die Grazer das beim LASK ändern wird können, ist daher mehr als fraglich.

