Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS SCR Altach SCR Altach ALT
Endstand
2:2
1:1 , 1:1
  • Kerim Alajbegovic
  • Edmund Baidoo
  • Patrick Greil
  • Ousmane Diawara
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Salzburg vergibt dritten Sieg in Folge in Unterzahl

Die Roten Bullen verlieren erst Joane Gadou, geraten dann in Rückstand und drehen das Spiel - doch Ousmane Diawara hat etwas gegen den Erfolg.

Salzburg vergibt dritten Sieg in Folge in Unterzahl Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg muss sich in der zehnten Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem 2:2 gegen den SCR Altach begnügen.

Die Roten Bullen verbringen die meiste Zeit des Spiels in Unterzahl, da Joane Gadou sich innerhalb von zwei Minuten zweimal den Gelben Karton abholt und folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz muss (22.).

Thomas Letsch reagiert und bringt Bundesliga-Debütant Mendes für Diambou ins Spiel, doch der Brasilianer verursacht in der 32. Spielminute im Zweikampf mit Diawara einen Elfmeter. Patrick Greil tritt an und verwandelt mittig (34./E).

Die Salzburger Antwort folgt rund sieben Minuten später, Alajbegovic bringt den Ball nach Zuspiel von Onisiwo im Tor unter (41.).

Salzburg dreht das Spiel, Altach gleicht aus

In der zweiten Halbzeit dreht der Gastgeber das Spiel. Krätzigs Flanke faustet Altach-Tormann Stojanovic unzureichend weg, Baidoo sagt "Danke" und schiebt ein (56.).

Salzburg schafft es jedoch nicht, den Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu verwalten. Nach einem Eckball steigt Diawara am höchsten und lässt Salzburg-Keeper Schlager keine Abwehrchance (80.). In der Schlussphase vergibt Diawara sogar den Lucky Punch (90.+4).

Die Mozartstädter verpassen den dritten Liga-Erfolg en suite, mit 18 Punkten belegt Salzburg vorerst den zweiten Platz. Der SCR Altach (13 Punkte) belegt den siebten Rang.

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - SCR Altach

Bundesliga LIVE: Red Bull Salzburg - SCR Altach

Bundesliga
21
Warum Jürgen Klopp in Salzburg und gegen Altach im Stadion ist

Warum Jürgen Klopp in Salzburg und gegen Altach im Stadion ist

Bundesliga
18
Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - Sturm Graz

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - Sturm Graz

Bundesliga
34
SK Rapid und LASK: Die direkten Überläufer

SK Rapid und LASK: Die direkten Überläufer

Bundesliga
5
Bundesliga heute: SK Rapid - LASK

Bundesliga heute: SK Rapid - LASK

Bundesliga
11
"Enttäuschung riesengroß": WAC-Frust nach verpatztem Pacult-Debüt

"Enttäuschung riesengroß": WAC-Frust nach verpatztem Pacult-Debüt

Bundesliga
32
Austria "stolz", WSG hadert: "Hätten Punkt verdient gehabt"

Austria "stolz", WSG hadert: "Hätten Punkt verdient gehabt"

Bundesliga
23
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg SCR Altach Patrick Greil Edmund Baidoo Kerim Alajbegovic