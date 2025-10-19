Der FC Red Bull Salzburg muss sich in der zehnten Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem 2:2 gegen den SCR Altach begnügen.

Die Roten Bullen verbringen die meiste Zeit des Spiels in Unterzahl, da Joane Gadou sich innerhalb von zwei Minuten zweimal den Gelben Karton abholt und folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz muss (22.).

Thomas Letsch reagiert und bringt Bundesliga-Debütant Mendes für Diambou ins Spiel, doch der Brasilianer verursacht in der 32. Spielminute im Zweikampf mit Diawara einen Elfmeter. Patrick Greil tritt an und verwandelt mittig (34./E).

Die Salzburger Antwort folgt rund sieben Minuten später, Alajbegovic bringt den Ball nach Zuspiel von Onisiwo im Tor unter (41.).

Salzburg dreht das Spiel, Altach gleicht aus

In der zweiten Halbzeit dreht der Gastgeber das Spiel. Krätzigs Flanke faustet Altach-Tormann Stojanovic unzureichend weg, Baidoo sagt "Danke" und schiebt ein (56.).

Salzburg schafft es jedoch nicht, den Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu verwalten. Nach einem Eckball steigt Diawara am höchsten und lässt Salzburg-Keeper Schlager keine Abwehrchance (80.). In der Schlussphase vergibt Diawara sogar den Lucky Punch (90.+4).

Die Mozartstädter verpassen den dritten Liga-Erfolg en suite, mit 18 Punkten belegt Salzburg vorerst den zweiten Platz. Der SCR Altach (13 Punkte) belegt den siebten Rang.