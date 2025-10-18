Last-Minute! Rieder Super-Joker verdirbt Pacults WAC-Debüt

Der Wolfsberger AC muss sich der SV Ried am 10. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga geschlagen geben.

Die Lavanttaler unterliegen den Innviertlern beim Debüt von Neo-Coach Peter Pacult mit 1:2 und verpassen damit den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Dabei bringt Dejan Zukic die Hausherren in der Lavanttal-Arena früh auf Siegkurs: Der Serbe steigt nach Matic-Flanke am höchsten und köpft in Stürmer-Manier zur 1:0-Führung ein (20.).

Mutandwa avanciert zum Matchwinner

Ried hält gut mit und bietet dem Tabellenzweiten Paroli - es dauert jedoch bis zur 53. Spielminute, ehe sich die "Wikinger" belohnen. Der nur Sekunden zuvor eingewechselte Stürmer Kingstone Mutandwa gleicht per Kopf aus (53.) und besorgt in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer.

Der WAC läuft in einen Konter, Diabate zieht gegen Youngster Rossdorfer die Notbremse - der Innenverteidiger fliegt mit glatt Rot vom Platz, Super-Joker Mutandwa verwandelt den fälligen Elfmeter zum 2:1-Sieg (90+4.).

Der WAC verliert bei Peter Pacults Debüt erstmals nach fünf Liga-Spielen, Ried verlängert seine Erfolgsserie und setzt sich auf den sechsten Tabellenrang.