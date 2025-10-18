Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC SV Ried SV Ried SVR
Endstand
1:2
1:0 , 0:2
  • Dejan Zukic
  • Kingstone Mutandwa
  • Kingstone Mutandwa
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Last-Minute! Rieder Super-Joker verdirbt Pacults WAC-Debüt

Beherzte Rieder bringen den Tabellenzweiten in der Nachspielzeit zu Fall. Ein Sommer-Neuzugang vermiest Peter Pacults erstes Mal als WAC-Coach.

Last-Minute! Rieder Super-Joker verdirbt Pacults WAC-Debüt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Der Wolfsberger AC muss sich der SV Ried am 10. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga geschlagen geben.

Die Lavanttaler unterliegen den Innviertlern beim Debüt von Neo-Coach Peter Pacult mit 1:2 und verpassen damit den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze.

Dabei bringt Dejan Zukic die Hausherren in der Lavanttal-Arena früh auf Siegkurs: Der Serbe steigt nach Matic-Flanke am höchsten und köpft in Stürmer-Manier zur 1:0-Führung ein (20.).

Mutandwa avanciert zum Matchwinner

Ried hält gut mit und bietet dem Tabellenzweiten Paroli - es dauert jedoch bis zur 53. Spielminute, ehe sich die "Wikinger" belohnen. Der nur Sekunden zuvor eingewechselte Stürmer Kingstone Mutandwa gleicht per Kopf aus (53.) und besorgt in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer.

Der WAC läuft in einen Konter, Diabate zieht gegen Youngster Rossdorfer die Notbremse - der Innenverteidiger fliegt mit glatt Rot vom Platz, Super-Joker Mutandwa verwandelt den fälligen Elfmeter zum 2:1-Sieg (90+4.).

Der WAC verliert bei Peter Pacults Debüt erstmals nach fünf Liga-Spielen, Ried verlängert seine Erfolgsserie und setzt sich auf den sechsten Tabellenrang.

Mehr zum Thema

Kein Sieger zwischen GAK und Hartberg

Kein Sieger zwischen GAK und Hartberg

Bundesliga
Bundesliga LIVE: GAK - TSV Hartberg

Bundesliga LIVE: GAK - TSV Hartberg

Bundesliga
4
Bundesliga LIVE: Pacult-Debüt für WAC gegen Ried

Bundesliga LIVE: Pacult-Debüt für WAC gegen Ried

Bundesliga
9
Bundesliga LIVE: WSG Tirol - Austria Wien

Bundesliga LIVE: WSG Tirol - Austria Wien

Bundesliga
11
Diese Spieler warten am längsten auf ein Bundesliga-Tor

Diese Spieler warten am längsten auf ein Bundesliga-Tor

Bundesliga
6
VAR-Abschaffung? Stöger: "Hat keiner Bock darauf"

VAR-Abschaffung? Stöger: "Hat keiner Bock darauf"

Bundesliga
32
Deutsche Bundesliga LIVE: FC Bayern München - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga LIVE: FC Bayern München - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Fußball Admiral Bundesliga TSV Hartberg GAK