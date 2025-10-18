Am zehnten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trennen sich der GAK und der TSV Hartberg mit einem 0:0-Remis.

Schon in Minute vier ist Cipot bei Harakates Freistoßflanke an der zweiten Stange völlig frei, setzt den Ball aber am Tor der Gäste vorbei. Auf der anderen Seite bringt Hoffmann einen Abpraller nach einer von Tormann Meierhofer vereitelten Havel-Chance nicht im Tor unter (16.), wiederum für den GAK jagt Jano den Ball aus knapp 10 Metern hauchdünn über die Querlatte (22.).

Der zweite Durchgang bleibt lange unspektakulär. Hartberg lauert vergeblich auf Konter, der GAK wird nur durch zwei Abschlüsse von Italiano annähernd gefährlich (75., 77.). Erst in der Nachspielzeit müssen Meierhofer (90.+1) und Hülsmann (90.+3) ihre besten Paraden zeigen, am Ende steht folgerichtig ein 0:0.

Der GAK bleibt mit sechs Punkten Tabellenschlusslicht, Hartberg ist mit zwölf Zählern Sechster.