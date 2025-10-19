Der FC Red Bull Salzburg trifft an Spieltag zehn der ADMIRAL Bundesliga auf den SCR Altach (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Salzburger belegen mit 17 Punkten derzeit den vierten Tabellenplatz, sind aber nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Sturm Graz. In den letzten beiden Runden wurden jeweils 2:1-Siege gegen die WSG Tirol und den SK Rapid gefeiert.

Die Altacher verloren nach einem guten Saisonstart etwas an Momentum und auch ihre letzten zwei Partien. Zuletzt setzte es bei Sturm Graz ein 0:2, seit 13. September sind die Vorarlberger sieglos.

Trotzdem belegt die Mannschaft von Fabio Ingolitsch mit 12 Zählern den achten Platz und befindet sich damit sogar in Reichweite zur Meistergruppe.

