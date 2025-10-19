Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS SCR Altach SCR Altach ALT
Heute 14:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - SCR Altach

Die Roten Bullen wollen ihren Aufwärtstrend in der ADMIRAL Bundesliga mit einem Erfolg gegen Altach fortsetzen. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - SCR Altach
Textquelle: © LAOLA1.at
Kommentare

Der FC Red Bull Salzburg trifft an Spieltag zehn der ADMIRAL Bundesliga auf den SCR Altach (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Salzburger belegen mit 17 Punkten derzeit den vierten Tabellenplatz, sind aber nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Sturm Graz. In den letzten beiden Runden wurden jeweils 2:1-Siege gegen die WSG Tirol und den SK Rapid gefeiert.

Die Altacher verloren nach einem guten Saisonstart etwas an Momentum und auch ihre letzten zwei Partien. Zuletzt setzte es bei Sturm Graz ein 0:2, seit 13. September sind die Vorarlberger sieglos.

Trotzdem belegt die Mannschaft von Fabio Ingolitsch mit 12 Zählern den achten Platz und befindet sich damit sogar in Reichweite zur Meistergruppe.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Die 25 denkwürdigsten Ungarn der letzten 30 Bundesliga-Jahre

Barnabás Varga
Péter Halmosi

Slideshow starten

26 Bilder

Mehr zum Thema

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - Sturm Graz

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - Sturm Graz

Bundesliga
1
"Enttäuschung riesengroß": WAC-Frust nach verpatztem Pacult-Debüt

"Enttäuschung riesengroß": WAC-Frust nach verpatztem Pacult-Debüt

Bundesliga
22
Austria "stolz", WSG hadert: "Hätten Punkt verdient gehabt"

Austria "stolz", WSG hadert: "Hätten Punkt verdient gehabt"

Bundesliga
21
Last-Minute! Rieder Super-Joker verdirbt Pacults WAC-Debüt

Last-Minute! Rieder Super-Joker verdirbt Pacults WAC-Debüt

Bundesliga
13
Kein Sieger zwischen GAK und Hartberg

Kein Sieger zwischen GAK und Hartberg

Bundesliga
12
Bundesliga LIVE: GAK - TSV Hartberg

Bundesliga LIVE: GAK - TSV Hartberg

Bundesliga
3
Bundesliga LIVE: Pacult-Debüt für WAC gegen Ried

Bundesliga LIVE: Pacult-Debüt für WAC gegen Ried

Bundesliga
9
Kommentare

Kommentare

Fußball Admiral Bundesliga FC Red Bull Salzburg SCR Altach