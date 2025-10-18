Bundesliga heute: GAK - TSV Hartberg

Steirer-Derby an Spieltag zehn der ADMIRAL Bundesliga: Der GAK empfängt den TSV Hartberg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Grazer belegen derzeit mit nur fünf Punkten den zwölften und sogleich letzten Tabellenplatz. Noch gibt es laut den Vereinsverantwortlichen aber keine Diskussion rund um Trainer Feldhofer. Gegen die Hartberger sollten allerdings daheim Punkte dazukommen, ansonsten wird die Luft langsam dünn.

Hartberg remisierte zuletzt 3:3 beim LASK, wobei der TSV bis kurz vor Schluss mit 3:0 in Front lag und die Führung schließlich noch aus der Hand gab. Mit elf Zählern und Rang sieben sind die Hartberger aber aktuell absolut im Soll.

