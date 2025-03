Aufatmen in Wien-Hütteldorf! In Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga gewinnt der SK Rapid mit 3:0 gegen den GAK und sichert sich damit die Teilnahme an der Meisterrunde.

Rapid ist von Beginn an die bessere Mannschaft und gibt sich deutlich aktiver als die "Rotjacken" aus Graz. Die Belohnung dafür ernten die Hütteldorfer nach 23 Minuten: Seidl schlägt die Ecke mit viel Effet auf die erste Stange, Cvetkovic springt dort am höchsten und lenkt den Ball mit Kopf über GAK-Keeper Wiegele hinweg ins Tor.

Der zweite Streich gelingt den Hütteldorfern vom Punkt. Nach VAR-Intervention bekommt Rapid den Elfmeter zugesprochen und Beljo verwertet den Strafstoß souverän zum 2:0 (32.).

Kurz vor der Pause folgt sogar das 3:0, Jansson ist nach einem Ausrutscher von Graf im Strafraum ganz alleine und schiebt ein (44.).

Kein Aufbäumen bei den Grazern

Auch im zweiten Durchgang bleibt Rapid dominant und kontrolliert das Geschehen auf dem Platz vollständig, Wurmbrand (62.) und Sangare (70.) können ihre Großchancen aber nicht im Kasten unterbringen. Weil auf Seiten der Grazer auch Maderner an Tormann Hedl scheitert (81.), fallen bis zum Schluss keine Tore mehr.

Mit 34 Punkten belegt Rapid nach 22 Spieltagen den fünften Tabellenplatz und wird mit 17 Zählern in die Meistergruppe starten. Der GAK schließt Grunddurchgang auf dem vorletzten Platz ab und nimmt acht von 16 Punkten in die Qualifikationsgruppe mit.

