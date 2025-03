Die WSG Tirol trifft an Spieltag 22 der ADMIRAL Bundesliga auf Austria Wien (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Tiroler sind derzeit Zehnter und haben 19 Punkte. Durch die kommende Punkteteilung wird die WSG so richtig in den Abstiegskampf hineingezogen.

Zuletzt musste sich die Truppe von Trainer Philipp Semlic beim LASK mit 1:2 geschlagen geben.

Der FAK ist mit 43 Zählern punktgleich mit Tabellenführer Sturm Graz und so mitten im Kampf um die Meisterschaft. Die Favoritner siegten in der letzten Runde souverän mit 2:0 daheim gegen Austria Klagenfurt. Damit feierten die Wiener den zweiten Sieg in Serie.

