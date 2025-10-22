NEWS
WSG muss wochenlang auf Stammspieler verzichten
Der Flügelspieler zog sich eine Verletzung im rechten Knie zu und fehlt nun mehrere Wochen. Eine Operation ist aber nicht notwendig.
Stammspieler Quincy Butler vom Fußball-Bundesligisten WSG Tirol fällt mehrere Wochen verletzungsbedingt aus. Das teilten die Wattener am Mittwoch mit.
Der 24-jährige US-Amerikaner hatte sich bei der 2:3-Niederlage des Tabellen-Vorletzten gegen die Wiener Austria (zum Spielbericht>>>) am Samstag eine Verletzung im rechten Knie zugezogen.
Die Verletzung des Flügelspielers wird konservativ behandelt, eine Operation wird deshalb nicht durchgeführt.