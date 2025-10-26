FK Austria Wien FK Austria Wien FAK Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Heute 17:00 Uhr
NEWS

Bundesliga heute: FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg

In der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga bekommt es die Wiener Austria mit Vizemeister Red Bull Salzburg zu tun. LIVE-Infos:

Am 11. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt die Wiener Austria im Topspiel des Sonntags den FC Red Bull Salzburg (ab 17 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die "Veilchen" konnten sich nach der knappen Niederlage gegen Blau-Weiß Linz zuletzt bei der WSG Tirol mit einem 3:2-Sieg rehabilitieren. Gegen die "Bullen" will sich die Truppe von Cheftrainer Stephan Helm den nächsten Dreier schnappen.

Einfach wird es gegen die Mozartstädter allerdings nicht. Diese sind nach dem 2:2 gegen Altach und der 2:3-Niederlage gegen Ferencvaros in der UEFA Europa League nämlich auf Wiedergutmachung aus.

Tabellarisch hat Salzburg mit Rang zwei die Nase vorne, die Austria ist Fünfter.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Ronald Gercaliu
Ronald Gercaliu

Slideshow starten

39 Bilder

VIDEO: Die besten Austria-Transfers

