Warum Jürgen Klopp in Salzburg und gegen Altach im Stadion ist

Hoher Besuch bei Red Bull Salzburg. Head of Global Soccer Jürgen Klopp weilt an diesem Wochenende in Salzburg und wird das Bundesliga-Spiel der Bullen gegen Altach live im Stadion verfolgen (Sonntag, 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dies ist aber nicht der alleinige Grund für den Besuch des Deutschen. Red Bull Global Soccer hat ein Strategiemeeting einberufen. Das berichten die "SN".

Bei diesem sind Vertreter von RB Leipzig, Red Bulls New York, RB Bragantino (Brasilien), RB Omiya Ardija (Japan) und dem FC Paris anwesend.

Wird auch über neuen Salzburg-Sportdirektor gesprochen?

Die Chefetage von Red Bull Global Soccer bestehend aus Klopp, dem Technischen Direktor Mario Gomez, Zsolt Löw (Entwicklung) und Florian Scholz (Wirtschaft) wird beim Treffen von Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff ergänzt.

Natürlich nehmen an diesem Wochenende auch Vertreter von Red Bull Salzburg am Meeting teil. Diese sind nach dem Abgang von Rouven Schröder auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor.

Allerdings war das Treffen laut dem Bericht schon länger angesetzt, einen direkten Zusammenhang gibt es also nicht.

