VAR-Abschaffung? Das sagt ÖFB-Chef Josef Pröll

Die vor einem Monat von der Fußball-Bundesliga angestoßenen Überlegungen, den Video Assistant Referee (VAR) aus Kostengründen mit Saisonende einzustellen, haben bei Josef Pröll Verwunderung ausgelöst.

Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende ist sich zwar der Sparzwänge der Liga bewusst, hält aber eine Abschaffung der elektronischen Schiedsrichterhilfe nicht für erstrebenswert, wie er der "APA" sagte. "Der VAR ist international absoluter Standard geworden", erklärt Pröll.

Durch eine Einstellung des Video-Referees würde die österreichische Liga wohl international an Renommee verlieren, warnte der ÖFB-Chef. "Das ist das Allerletzte, was man anstreben sollte."

Auf der Suche nach Einsparungen müsste man sich anderweitig umschauen, forderte Pröll. "Wenn die Bundesliga Herausforderungen finanzieller Natur hat, wird es wohl auch andere Ansätze geben."

"Fixpunkt im Fußball"

Der VAR sei "trotz aller Diskussionen ein fixer Eckpunkt im Fußball geworden. Man muss auch mit den Vereinen klären, ob das wirklich deren Wunsch ist. Ich höre da anderes", erklärte der 57-Jährige.

Eine VAR-Einstellung würde zudem Unverständnis unter den Fußball-Interessierten hervorrufen, sagte Pröll. "Die Leute sehen die internationalen Ligen, die Champions League und vieles andere, wo der VAR zentraler Bestandteil des Spiels ist.

Ob man da als österreichische Liga eine eigene Rolle einnehmen will, müsste daher intensiver diskutiert werden."