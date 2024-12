Es dauert nicht mehr lange, dann öffnet in Österreich das Transferfenster. Der Startschuss fällt am 1. Jänner 2025. Selbstredend brodelt es aber bereits jetzt in der Gerüchteküche.

Die Transferliste der Bundesliga >>>

LAOLA1 hat die wichtigsten Transfer-News des Tages für euch gesammelt:

Schlägt Schicker wieder in Graz zu? Biereth Thema in Hoffenheim. Hier nachlesen >>>

ÖFB-Kicker Transferziel in der Premier League. Hier nachlessen >>>

Coacht Zoran Barisic bald in Asien? Hier nachlessen >>>

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs