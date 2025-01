Sturm-Kicker ist wohl Wunschspieler von Adi Hütter!

Bedient sich Adi Hütter beim SK Sturm Graz?

Der Trainer der AS Monaco muss zurzeit den Ausfall von Folarin Balogun verkraften, der wegen einer Schulterverletzung bis Mitte April fehlen wird. Daher schielen die Monegassen nach einem Ersatz für den US-Amerikaner.

Und ausgerechnet soll dieser aus Graz kommen, denn laut Transfer-Insider Fabrizio Romano steht Mika Biereth beim Ligue-1-Klub hoch im Kurs. Auch der Däne scheint vom Abgang nicht abgeneigt zu sein.

Informationen zufolge befinden sich Sturm und Monaco bereits in Gesprächen, einzig die Ablösemodalitäten müssen noch geklärt werden.

Erst im Sommer wurde der 21-jährige vom FC Arsenal fest verpflichtet. Davor war er für die "Blackies" ein halbes Jahr als Leihspieler unterwegs.

Bis dato bestritt Biereth für Sturm 47 Spiele, in denen ihm 23 Tore und neun Vorlagen gelangen.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree personal terms with Mika Biereth as fav option for striker position!



21 year old striker wants Monaco, talks underway between clubs with Sturm Graz to agree on fee.



Former #AFC striker has agreed to the move… Monaco are on it. pic.twitter.com/TeRSGt5vMK