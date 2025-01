Manprit Sarkaria hat kein leichtes Jahr hinter sich.

Zunächst wollte der Stürmer Sturm Graz im vergangenen Sommer verlassen, als jedoch kein Wechsel zustande kam, war plötzlich kein Platz mehr für den 28-Jährigen im Kader des amtierenden Doublesiegers.

Der damalige Geschäftsführer Sport Andreas Schicker plante nicht mehr mit Sarkaria, der fortan nur mehr für die zweite Mannschaft in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen durfte.

Auch keine Chance unter neuer Sturm-Spitze

Nach den Abgängen von Schicker und Christian Ilzer nach Hoffenheim sah es zwischenzeitlich so aus, als würde Sarkaria nochmal eine Chance in der ersten Mannschaft bekommen, für mehr als eine einmalige Einberufung in den Bundesliga-Kader reichte es jedoch nicht.

Bitter für Sarkaria: Auch die neue Vereinsführung scheint nicht mehr mit ihm zu planen. Laut Infos der "Kleinen Zeitung" habe Neo-Geschäftsführer-Sport Michael Parensen dem Angreifer ebenfalls einen Wechsel im Winter nahegelegt.

Spätestens im Sommer wird Sarkaria seine Zelte in Graz aber wohl ohnehin abbrechen, dann läuft nämlich der Vertrag des 28-Jährigen aus.

