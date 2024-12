Beim SK Sturm Graz haben nicht mehr Christian Ilzer und Andreas Schicker das Sagen. Neo-Sportchef Michael Parensen hat am Transfermarkt jede Menge zu tun. Mit Jusuf Gazibegovic ist dem Deutschen bereits ein Spieler in Richtung Köln abhandengekommen.

Die Domstädter mit dem österreichischen Coach Gerhard Struber sollen an weiteren Akteuren des Doublesiegers dran sein (hier nachlesen >>>).

Dabei kursiert auch der Name William Böving. Der Däne gilt zudem als Kandidat für die AC Fiorentina, Udinese Calcio und der TSG Hoffenheim. Das sagt er selbst zu den Gerüchten >>>

Böving hat wohl Ausstiegsklausel

Der italienische Journalist Lorenzo Lepore schreibt ebenso von Interesse aus Udine, nennt dabei allerdings weitere Klubs. Demnach seien der deutsche Vizemeister VfB Stuttgart und der spanische Europa-League-Teilnehmer Real Sociedad am dänischen U21-Nationalspieler dran.

Der 21-Jährige hat in der Murstadt noch bis 2026 Vertrag. Lepore zufolge befindet sich im Kontrakt des Angreifers aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro.

2022 überwies Sturm 2,2 Millionen Euro für Böving an den FC Kopenhagen, am Ende winkt wohl ein dickes Plus. Mit vier Treffern und sieben Assists in 24 Spielen gilt er in der aktuellen Saison als Leistungsträger.