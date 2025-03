"Es ist meine beste Saison bei Sturm".

William Böving unterstreicht, was viele denken. In Abwesenheit seines kongenialen Landsmannes Mika Biereth, der im Winter den nächsten Schritt machte, schickt sich der U21-Nationalspieler Dänemarks an, die großen Fußstapfen zu füllen.

Sieben Tore und neun Vorlagen in 33 Spielen - neben Mittelfeld-Maestro Otar Kiteishvili liegt es seit Winter häufig in der Verantwortung des quirligen 22-Jährigen, das Offensivspiel des amtierenden Doublesiegers zu beleben.

Die guten Leistungen in der Bundesliga und der UEFA Champions League bleiben aber nicht ungeachtet - in einem Interview mit "transfermarkt.com" spricht Böving nun auch über einen möglicherweise nahenden Abschied aus Graz.

"Bin in sehr guter Form"

Erst beim 4:2-Kantersieg gegen den LASK am letzten Spieltag des Liga-Grunddurchgangs trug sich Böving einmal mehr in die Torschützenliste ein. Dass ihm die Scorer in der Vergangenheit nicht immer so leicht von der Hand gingen, gesteht sich der Angreifer jedoch auch offen ein.

"Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, aber ich war noch nie fitter als jetzt und das ist das Wichtigste, um Leistung zu bringen. Ich bin in sehr guter Form, schieße viele Tore und gebe viele Vorlagen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Offensivleistung in dieser Saison, vor allem in den letzten Monaten. Die Zahlen kommen, wenn man die Qualität hat und sich wirklich anstrengt", sagt er.

Ein Umstand, der auch den einen oder anderen Klub aus Europas Topligen auf den Plan zu rufen scheint. Macht Böving bereits im Sommer den nächsten Schritt?

"Im Sommer kann alles passieren"

Fast aus jeder der Top-fünf-Ligen Europas soll es mittlerweile Interesse an den Diensten des Skandinaviers geben.

Sowohl in Spanien, als auch in England, Italien und Deutschland soll sich Böving auf die Notizblöcke zahlreicher Vereine gespielt haben - darunter mutmaßlich der FC Brentford (Premier League) und die Bundesligisten Mainz 05 und VfB Stuttgart.

Selbst sieht sich der 13-fache U21-Teamkicker, dessen Vertrag in Graz noch bis Sommer 2026 läuft, jedenfalls bereit für einen Karrieresprung.

"Ich glaube, dass ich gut dazu in der Lage bin, in einer großen Liga zu spielen. Wir werden sehen, was der nächste Schritt ist, aber ich habe großes Vertrauen in mich selbst. Man muss dieses Selbstvertrauen haben, sonst kann man die nächsten Schritte nicht machen. Ich befinde mich in meiner Karriere auf einem wirklich guten Weg."

So richtig ernst dürfte es im Poker um die Zukunft Bövings aber erst nach Saisonende werden. "Wenn man in guter Form ist, hat man natürlich mehr Optionen. Das Wichtigste ist, für Sturm und bei der U21-EM mit Dänemark Leistung bringen. Im Sommer kann dann alles passieren."

Sturm Graz? "Ein super Verein, um zu lernen"

Der SK Sturm als Karrieresprungbrett? Ein gängiger Vorgang, zumindest für dänische Stürmer-Talente.

Mit dem nunmehrigen ManUnited-Torjäger Rasmus Höjlund, sowie dem mittlerweile bei der AS Monaco für Furore sorgenden Mika Biereth klappte es auf dieselbe Art und Weise. Kein Zufall, wenn es nach Böving geht.

"Es gibt so viele erfolgreiche Offensivspieler, die bei Sturm gespielt haben. Es ist ein super Verein, um als junger Spieler zu lernen, bevor man den nächsten Schritt macht."

Ob er es seinen Landsleuten in Zukunft gleichmachen kann? "Es ist erstaunlich, wie sich Rasmus' Karriere entwickelt hat, und das Gleiche gilt für Mika. Die letzten zwei Jahre verliefen für Rasmus wie ein Wirbelwind, aber wir reden immer noch miteinander", sagt er.

"Es ist eine große Motivation für mich, dass man schnell die nächsten großen Schritte machen kann, wenn man es gut macht. Es ist auch etwas Besonderes, wenn man sieht, dass die eigenen Freunde Erfolg haben", fügt Böving hinzu.