Personalupdate bei Sturm: Trio zurück im Mannschaftstraining

Malic, Rozga und Kayombo trainierten am Donnerstag wieder mit der Mannschaft. Eine Knöchelblessur bei Beganovic ist in Abklärung.

Personalupdate bei Sturm: Trio zurück im Mannschaftstraining Foto: © GEPA
Ohne einige Teamspieler, dafür aber mit den Rückkehrern Arjan Malic, Filip Rozga und Axel Kayombo hat Fußball-Meister Sturm Graz die Trainingswoche bestritten. Das zuletzt verletzte Trio trainierte am Donnerstag mit der Mannschaft von Jürgen Säumel.

Stürmer Belmin Beganovic könnte indes nach einer beim ÖFB-U21-Nationalteam erlittenen Knöchelverletzung beim Auswärtsspiel am Sonntag gegen Blau-Weiß Linz fehlen.

Eine MR-Diagnose stehe bei Beganovic, der zuletzt einen ersten Startelf-Einsatz verbuchte, noch aus, teilte der Club am Rande des Mannschaftsfototermins mit. Mit Kayombo könnte Säumel demnächst eine Alternative im Sturm bekommen.

Der 19-jährige Neuzugang musste sich nach einer auffälligen Vorbereitung einer Sprunggelenks-OP unterziehen und ist noch ohne Pflichtspiel-Einsatz für Sturm.

Malic seit Montag im Training

Malic, der seit Ende August an einem Knochenmarksödem laborierte und deshalb auch dem bosnischen Nationalteam u.a. gegen Österreich fehlte, trainierte bereits seit Montag normal mit dem Team.

Mittelfeldspieler Rozga hatte sich im Europa-League-Spiel gegen Midtjylland verletzt und verpasste zuletzt wegen muskulärer Probleme drei Partien.

