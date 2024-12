Der SK Sturm verliert das fünfte seiner bisher sechs Champions League-Spiele in dieser Saison. In Lille setzt es für die Grazer eine 2:3-Niederlage (Zum Spielbericht>>>).

Für Interimscoach Jürgen Säumel ist es erst die erste Niederlage im fünften Spiel. Doch auch wenn den "Blackies" im letzten Pflichtspiel des Jahres gegen Ende die Kräfte ausgingen, können die Grazer durchaus positive Schlüsse aus der knappen Pleite ziehen>>>.

Für die Spieler geht es jetzt erstmal in den Urlaub, für Trainer und Betreuer wird die Winterpause deutlich kürzer. Eine Frage, die sich nach dem Gastauftritt in Lille sofort aufdrängt: Bleibt Säumel auch nach der Winterpause Sturm-Trainer?

Spieler stellen sich auf Säumels Seite

Für die Spieler scheint die Sache klar, sie streuen ihrem Übungsleiter Rosen. So sagt etwa Otar Kiteishvili nach dem Spiel bei "Canal+": "Er hat einen super Job gemacht, würde ich sagen. Er hat alles perfekt gemacht, was er machen muss."

Jon Gorenc-Stankovic schlägt in eine ähnliche Kerbe: "Bis jetzt ist es mit Jürgen richtig gut gelaufen. Wir sind richtig zufrieden." Der Routinier fügt aber auch hinzu: "Das werden der Präsident und der Sportdirektor entscheiden."

Braucht gut Ding Weile?

Sportdirektor Michael Parensen hält sich jedenfalls bedeckt: "Ich habe mir noch keinen festen Zeitpunkt gesetzt, wann ich das (die Trainerentscheidung, Anm.) bekanntgeben werde."

Dennoch könnte die Entscheidung rund um die Zukunft von Jürgen Säumel schon bald fallen. "Ich werde jetzt mal die Inputs, die ich bekommen habe, Sacken lassen. Dann werden wir in den nächsten Tagen gemeinsam eine Entscheidung treffen", so Parensen.

Hinter dem Neo-Sportdirektor der Grazer liegen intensive Tage "die von Frühmorgens bis Spätabends gingen", durch die der gebürtige Westfahle seinen neuen Klub besser kennenlernen konnte: "Ich kann einige Sachen jetzt glücklicherweise besser einschätzen, als ich sie vorher einschätzen konnte und werde daraus die Schlüsse ziehen für die kommenden Wochen."

Trotz der bewegten Zeiten will der 38-Jährige jetzt zumindest ein paar Tage durchschnaufen, denn "am Ende können gute Entscheidungen nur dann getroffen werden, wenn man sie sich reiflich überlegt und gut in sich hineinhört."

Jürgen Säumel selbst blickt seiner Zukunft weiterhin gelassen entgegen: "Ich wollte mich für höhere Aufgaben bewerben und möchte natürlich auch Trainer bleiben. Was die Zukunft bringt, wird man sehen."

