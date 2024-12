Sturm-Abgang? Das sagt William Böving

Mit Jusuf Gazibegovic soll ein erster Sturm-Kicker fix zum 1. FC Köln wechseln.

Doch auch andere Kicker der Grazer sollen es dem deutschen Zweitligisten angetan haben (mehr dazu >>>), einer davon soll William Böving sein!

Der dänische U21-Nationalspieler äußert sich in der "Kleinen Zeitung" nun zu einem möglichen Wechsel.

"Will einfach meine gute Form behalten"

Abwanderungsgedanken hegt er dort jedenfalls keine. "Ich fokussiere mich nur auf Sturm und genieße die Zeit hier sehr", so Böving. Er spielt seit 2022 bei den "Schwoazn", gewann in dieser Zeit zwei Cup-Titel und die Meisterschaft.

In der aktuellen Saison hält der Offensivspieler bei vier Toren und fünf Assists in 15 Bundesliga-Spielen. "Ich glaube schon, dass ich aktuell in der besten Form bin, seitdem ich für Sturm spiele", meint der 21-Jährige deshalb. Auch heuer wolle er wieder das Double holen - mit einem Wechsel habe er sich noch nicht auseinandergesetzt.

"Im Fußball ist es unmöglich, etwas vorauszusagen. Aber jetzt will ich einfach meine gute Form behalten und meine Leistung bringen. An einen Wechsel habe ich noch keine Sekunde gedacht", sagt Böving. Sein Vertrag in Graz läuft noch bis 2026.