David Luiz: So reagiert Austrias Ortlechner auf das Gerücht

Es ist eines der absurdesten Transfergerüchte des bisherigen Winters. Die portugiesische Zeitung "A bola" brachte am Dienstag David Luiz mit einem Wechsel zum FK Austria Wien in Verbindung.

Der 37-Jährige, der 57 Mal für Brasiliens Nationalelf aufgelaufen ist, ist nach seinem Vertragsende bei Flamengo vereinslos.

Gegenüber LAOLA1 nimmt Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner zu diesem Gerücht Stellung: "Da ist nichts dran!" Eine klare Absage an den Wechsel.

Die Violetten sind am Mittwoch in ihr Trainingslager in der Türkei abgehoben.