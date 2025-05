Onur Cinel ist nicht mehr Co-Trainer von Red Bull Salzburg. Am Donnerstag gab der Vizemeister seinen Abgang offiziell bekannt. Der Deutsch-Türke möchte in Zukunft als Cheftrainer arbeiten (Alle Infos >>>).

Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet nun, dass mehrere Klubs an dem 39-Jährigen interessiert sind. Sowohl Klubs aus der englischen Championship als auch aus den Niederlanden und Deutschland sollen bereits Kontakt zu Cinel aufgenommen haben.

Aktuell arbeitet er auch noch unter Ralf Rangnick als Co-Trainer beim Nationalteam. Dem Trainerstab möchte er auch weiterhin erhalten bleiben.

🚨 Onur Cinel, attracting interest after terminating his contract with Red Bull Salzburg.



Championship, Dutch and German clubs have made contact as he will pick his next step as head coach very wisely and remains crucial part of Ralf Rangnick’s ÖFB team. pic.twitter.com/B2sB6A4u3Y