Diese Spieler warten am längsten auf ein Bundesliga-Tor

Spieler
Verein(e)
Spiele
14. Yannick Vötter
WSG Tirol
22
14. Thomas Geris
WSG Tirol
22
13. Thorsten Schriebl
GAK
25
12. Marcel Schantl
TSV Hartberg, BW Linz
26
11. Boris Matic
WAC
27
10. Joane Gadou
Red Bull Salzburg
28
9. Furkan Demir
TSV Hartberg, SK Rapid
29
8. Lenny Pintor
LASK
32
7. Benjamin Markus
TSV Hartberg
39
6. Mamadou Diabate
Wolfsberger AC
42
5. Aleksa Terzic
Red Bull Salzburg
46
4. Mamady Diambou
Red Bull Salzburg
50
3. Lucas Gourna-Douath
Red Bull Salzburg
62
2. Paul Komposch
SK Sturm, TSV Hartberg
62
1. Fabio Varesi-Strauss
SV Grödig, Admira Wacker, BW Linz
122
Überraschend viele Salzburger und zwei Offensivspieler dabei
Zuerst sticht natürlich der Riesen-Abstand von Varesi-Strauss auf Platz zwei hervor. Der Linzer Kapitän absolvierte beinahe doppelt so viele Spiele wie Paul Komposch.
Doch auch die Tatsache, dass vier "Bullen" zu den Akteuren gehören, die am längsten auf ihr Premierentor warten müssen, kommt überraschend. Mit Gourna-Douath ist sogar der teuerste Neuzugang der Bundesliga-Geschichte noch torlos.
All diese Spieler sind natürlich in erster Linie für die Defensive verantwortlich. Anders ist die Gemengelage bei Vötter und Pintor. Bei der WSG bzw. beim LASK werden die beiden vor allem als Flügelspieler eingesetzt.