Diese Spieler warten am längsten auf ein Bundesliga-Tor

Überraschend viele Salzburger und zwei Offensivspieler dabei

Zuerst sticht natürlich der Riesen-Abstand von Varesi-Strauss auf Platz zwei hervor. Der Linzer Kapitän absolvierte beinahe doppelt so viele Spiele wie Paul Komposch.

Doch auch die Tatsache, dass vier "Bullen" zu den Akteuren gehören, die am längsten auf ihr Premierentor warten müssen, kommt überraschend. Mit Gourna-Douath ist sogar der teuerste Neuzugang der Bundesliga-Geschichte noch torlos.

All diese Spieler sind natürlich in erster Linie für die Defensive verantwortlich. Anders ist die Gemengelage bei Vötter und Pintor. Bei der WSG bzw. beim LASK werden die beiden vor allem als Flügelspieler eingesetzt.