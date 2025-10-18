NEWS

Diese Spieler warten am längsten auf ein Bundesliga-Tor

Blau-Weiß-Kapitän Fabio Strauss führt die Liste mit einem Respektabstand an. Dahinter kommen bald drei Salzburger.

"Wer trifft, hat recht", besagt eine alte Fußballweisheit.

Geht man danach, dann würden diese Bundesliga-Spieler stets unrecht behalten.

LAOLA1 listet auf, welche 15 aktiven Bundesliga-Kicker schon am längsten auf ihr erstes Meisterschafts-Tor in der heimischen Liga warten. Nur so viel: Einer hat eine besonders lange Durstrecke.

Spieler

Verein(e)

Spiele

14. Yannick Vötter

WSG Tirol

22

14. Thomas Geris

WSG Tirol

22

13. Thorsten Schriebl

GAK

25

12. Marcel Schantl

TSV Hartberg, BW Linz

26

11. Boris Matic

WAC

27

10. Joane Gadou

Red Bull Salzburg

28

9. Furkan Demir

TSV Hartberg, SK Rapid

29

8. Lenny Pintor

LASK

32

7. Benjamin Markus

TSV Hartberg

39

6. Mamadou Diabate

Wolfsberger AC

42

5. Aleksa Terzic

Red Bull Salzburg

46

4. Mamady Diambou

Red Bull Salzburg

50

3. Lucas Gourna-Douath

Red Bull Salzburg

62

2. Paul Komposch

SK Sturm, TSV Hartberg

62

1. Fabio Varesi-Strauss

SV Grödig, Admira Wacker, BW Linz

122

Überraschend viele Salzburger und zwei Offensivspieler dabei

Zuerst sticht natürlich der Riesen-Abstand von Varesi-Strauss auf Platz zwei hervor. Der Linzer Kapitän absolvierte beinahe doppelt so viele Spiele wie Paul Komposch.

Doch auch die Tatsache, dass vier "Bullen" zu den Akteuren gehören, die am längsten auf ihr Premierentor warten müssen, kommt überraschend. Mit Gourna-Douath ist sogar der teuerste Neuzugang der Bundesliga-Geschichte noch torlos.

All diese Spieler sind natürlich in erster Linie für die Defensive verantwortlich. Anders ist die Gemengelage bei Vötter und Pintor. Bei der WSG bzw. beim LASK werden die beiden vor allem als Flügelspieler eingesetzt.

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt

Philipp Lahm
Ronaldinho

Slideshow starten

16 Bilder

