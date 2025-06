Die SV Ried darf sich nach dem Aufstieg nach zwei Jahren wieder auf die ADMIRAL Bundesliga freuen.

Als Architekten des Erfolgs gelten Cheftrainer Maximilian Senft und Sportchef Wolfgang Fiala. Die Verträge mit den beiden wurden nun verlängert.

"Die SV Ried ist mittlerweile zu meiner zweiten Heimat geworden. Ich lebe und arbeite seit drei Jahren hier. Wir haben gemeinsam einen Abstieg und einen Wiederaufstieg erlebt. Jetzt will ich den nächsten Entwicklungsschritt dieses Vereins gemeinsam mitgestalten und freue mich sehr, dass mir dafür das Vertrauen und die Verantwortung gegeben wird", so Cheftrainer Senft, der vor zwei Jahren noch den Abstieg hinnehmen musste.

Fiala fünf Jahre im Verein

Gemeinsam mit Fiala setzte er mit Erfolg auf einen Zwei-Jahres-Plan, das Ziel Aufstieg ist nun vollendet.

Fiala selbst ist schon fünf Jahre im Klub. "In dieser Zeit habe ich so viele besondere Menschen kennengelernt, die mich durch Höhen und Tiefen begleitet haben und mit denen ich mich sehr verbunden fühle. Daher freue ich mich ganz besonders, dass mir der Verein weiter das Vertrauen schenkt und wir nach diesem besonderen Aufstieg ein weiteres Kapitel in der Rieder Vereinsgeschichte schreiben dürfen", so der Geschäftsführer Sport.