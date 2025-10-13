Bericht: Schröder-Abgang von Salzburg soll fix sein

In den vergangenen Tagen hat es sich bereits abgezeichnet, nun scheint es fix zu sein.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, wird Sportgeschäftsführer Rouven Schröder Red Bull Salzburg verlassen und weiter in die deutsche Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach ziehen.

Schröder selbst soll sofort von einem Wechsel zur Borussia überzeugt gewesen sein. In den vergangenen Tagen verhandelten die beiden Vereine jedoch noch über die Ablsöesumme für den Deutschen. Eine Einigung zwischen den wirtschaftlich Verantwortlichen der Klubs soll nun getroffen worden sein.

Nachfolger noch völlig offen

Schröder verlässt die Salzburger damit nach nicht einmal einem Jahr im Amt. Der 49-jährige kam Ende November letzten Jahres von Leipzig nach Salzburg und unterschrieb ursprünglichen einen Vertrag bis 2028.

Wer der Nachfolger von Schröder wird, ist bis jetzt noch völlig offen. Von den "SN" heißt es, dass entweder ein Österreicher oder jemand mit Red-Bull-Vergangenheit bevorzugt wird.

