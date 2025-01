Der ASK Voitsberg verstärkt sich!

Wie die Steirer am Donnerstag bekanntgeben, verpflichten sie Samuel Stückler. Der einstige U19-Nationalspieler war seit Sommer vereinslos, nachdem sein Vertrag beim SK Sturm Graz ausgelaufen war.

Der Rechtsverteidiger spielte von 2011 bis 2015 in der Jugend des österreichischen Meisters, durchlief die AKA Steiermark und war dann für Sturm II im Einsatz. In der vergangenen Saison absolvierte er in der ADMIRAL 2. Liga 25 Spiele und erzielte dabei zwei Treffer.

Auch in der Bundesliga debütierte er bereits für die Grazer.

"Wir freuen uns sehr, Samuel Stückler bei ASK Voitsberg begrüßen zu dürfen. Mit seiner fußballerischen Ausbildung beim SK Sturm Graz und seiner 2. Liga-Erfahrung bringt er nicht nur sportliche Qualität, sondern auch die richtige Mentalität mit, die wir hier im Team schätzen", freut sich Geschäftsführer David Preuß.

"Dynamischer und taktisch kluger Spieler"

"Samuel ist ein dynamischer und taktisch kluger Spieler, der unsere Defensive verstärken wird. Ich bin überzeugt, dass er sich schnell integrieren und einen wichtigen Beitrag zu unseren Zielen leisten wird. Wir haben großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm die kommenden Herausforderungen anzugehen", führt er weiter aus.

Der 22-Jährige selbst sagt: "Ich freue mich sehr, dass es mit dem Transfer geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten, die Mitspieler kennenzulernen und die Mannschaft in der Rückrunde zu unterstützen."