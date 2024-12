2. Liga: Die große Jahrestabelle 2024

Das LigaZwa-Fußballjahr 2024 ist zu Ende!

Der 16. Spieltag bildete den Abschluss eines ereignisreichen und spannenden Jahres in der ADMIRAL 2. Liga.

Am vergangenen Wochenende ging die letzte Runde vor dem Jahreswechsel über die Bühne - 490 Spiele lieferten sich Österreichs Zweitligisten zwischen Mitte Februar und Anfang Dezember. Stolze 718-mal durften die LigaZwa-Kicker heuer insgesamt zum Torjubel abdrehen.

Höchste Zeit, um ein Resümee zu ziehen!

Die große LigaZwa-Jahrestabelle 2024 im Überblick:

Rang Teams Spiele S U N Tore Punkte 1 SV Ried 31 21 2 8 65:24 65 2 Admira Wacker 30 20 4 6 45:22 64 3 First Vienna FC 31 18 3 10 62:41 57 4 FC Liefering 31 15 7 9 50:42 52 5 FAC 31 10 9 12 34:38 39 6 SKN St. Pölten 30 11 6 13 42:47 39 7 SKU Amstetten 31 11 5 15 45:53 38 8 SW Bregenz 31 11 8 12 42:53 38 9 SV Kapfenberg 30 11 4 15 40:54 37 10 Sturm Graz II 30 8 9 13 46:49 33 11 GAK 15 9 5 1 29:13 32 12 SV Horn 31 8 5 18 37:69 29 13 DSV Leoben 15 8 3 4 21:11 27 14 SK Rapid II 16 8 3 5 34:25 27 15 SV Lafnitz 30 6 6 18 42:65 24 16 FC Dornbirn 15 7 2 6 23:20 23 17 SV Stripfing 30 4 9 17 31:57 21 18 SC Austria Lustenau 16 3 10 3 13:14 19 19 ASK Voitsberg 16 5 2 9 17:21 17

Ried hat Nase vorne, Horn als Schießbude

Sowohl der Auftakt, als auch das Ende des LigaZwa-Jahres 2024 standen ganz im Zeichen zweier schallender Niederlagen für den SV Horn.

Im allerersten Ligaspiel nach Neujahr setzte es für die Waldviertler eine 0:3-Pleite gegen den DSV Leoben. In der allerletzten Partie kam die Mannschaft von Interimstrainer Goran Zvijerac gegen Rapid II mit 0:5 unter die Räder.

Während die SV Ried im Rennen um die Winterkrone das Nachsehen gegenüber Admira Wacker hatte, dürfen sich die Innviertler zumindest über Platz eins in der Jahrestabelle freuen. Gleichzeitig schossen die "Wikinger" auch die meisten Tore (65) aller Vereine.

Das Schlusslicht bildet der ASK Voitsberg, der im Sommer als Aufsteiger in den Bewerb einstieg. Mit 17 Punkten fehlen zwei Zähler auf den Vorletzten, Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau. Die meisten Gegentore kassierte übrigens der SV Horn (69), dicht gefolgt vom SV Lafnitz (65).

Stripfing mit schwacher Ausbeute, GAK im Mittelfeld

Natürlich gilt es zu erwähnen, dass nicht alle der 19 Teams in den Genuss kamen, im Jahr 2024 gleich viele Spiele in Österreichs zweithöchster Spielklasse zu absolvieren.

Dennoch lassen sich interessante Schlüsse ziehen - die schwächste Punkteausbeute in Anbetracht der Anzahl an Spielen fasste der SV Stripfing aus. Die Marchfelder holten in 30 Partien nur 21 Zähler und landen damit nur knapp vor Lustenau und Voitsberg.

Das Gegenteil ist beim GAK der Fall - die "Rotjacken" sammelten die meisten Punkte aller Teams, die maximal 16 Spiele in LigaZwa bestritten. In 15 Begegnungen holten die Grazer 32 Punkte. Das reicht für Rang elf im Jahresranking.